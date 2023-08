Cine Autorama exibe ‘Dirty Dancing’ e ‘Elvis’ em última sessão do ano em São Paulo

Os ingressos são gratuitos em todas as sessões e podem ser reservados pelo site do Cine Autorama

Natalia Nora

São Paulo – SP

Nos dias 2 e 3 de setembro, o Cine Autorama fará suas últimas exibições do ano em São Paulo. O cinema ao ar livre terá sessões de clássicos como “Pequena Miss Sunshine” e “Dirty Dancing – Ritmo Quente”, Além dos recentes “Elvis” e “45 do Segundo Tempo”.



Os ingressos são gratuitos em todas as sessões e podem ser reservados pelo site do Cine Autorama. A quinta edição do evento acontece no Memorial da América Latina, que também disponibiliza uma área para os espectadores que não tiverem carros. Neste caso, os 20 lugares para pedestres são preenchidos por ordem de chegada, sem necessidade de reservar bilhetes.



A programação de sábado (2) começa com “Pequena Miss Sunshine”, às 19h, de Jonathan Dayton e Valerie Faris. O longa foi premiado em duas categorias do Oscar em 2007 e conta a história de uma família disfuncional que atravessa o deserto em uma kombi amarela com defeito, até um concurso de beleza na Califórnia.



Na sequência, às 21h30, “Elvis” encerra a programação de sábado do cine drive-in. A biografia do rei do rock dirigida por Baz Luhrmann recebeu oito indicações ao Oscar de 2022.



No domingo, o primeiro filme a ser exibido, às 19h30, é “45 do Segundo Tempo”. Protagonizado por Tony Ramos, o longa nacional acompanha um trio de amigos do colégio que se reencontra depois de 40 anos.



O filme que encerra a programação de 2023 do Cine Autorama em São Paulo é “Dirty Dancing – Ritmo Quente”, de Emile Ardolino, às 21h30. Vencedor de um Oscar em 1988, o longa conta a história de Frances, que se apaixona pelo instrutor de dança do acampamento no verão de 1963.



CINE AUTORAMA

Quando: 2 e 3/9

Onde: Memorial da América Latina – R. Tagipuru, 641 – Barra Funda – Portão 2

Preço: Grátis

Link: https://cineautorama.com.br/