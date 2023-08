“A pressão para ser perfeita pode acabar com a nossa saúde mental”, diz Cleo pires

A atriz usou suas redes sociais para fazer um desabafo diante da pressão estética causada pela fama

Cleo Pires deu a cara a tapa e contou detalhes sobre a pressão estética que ela sofre desde os primórdios da sua imagem na TV brasileira. A atriz contou que a pressão pode acabar com a saúde mental dos artistas.

“Eu sei que para o público geral, tudo parece flores. Você está na TV, e as pessoas vêem os famosos com olhar de adoração. Então, isso é bom para o ego de uma certa forma, mas a pressão para ser perfeita, manter a aparência certa, jovem, atraente… isso é real, e pode acabar com a nossa saúde mental”, refletiu.

A atriz está com 40 anos e ainda disse que ser vista como sex symbol ajuda o seu ego. Ela ainda lembrou de sua personagem Lurdinha em ‘América’: “Era uma personagem maravilhosa, mas que carregava uma carga sexualizada grande. Então, não tem como não dizer que ela não solidificou a forma com que as pessoas passaram a me enxergar. Até então, eu estava tranquila com isso, porque é divertido ser vista desse jeito também, mas não só desse jeito. Quando eu percebi o que isso significava para a minha imagem e para mim, já era tarde demais”, lamentou.