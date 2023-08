Besouro Azul desbanca Barbie no primeiro final de semana nos EUA

O filme de Bruna Marquezine ficou em terceiro lugar na lista de maiores bilheterias do mundo neste fim de semana

Com uma bilheteria de US$ 25,4 milhões (R$ 122 milhões) no primeiro final de semana em cartaz, Besouro Azul tirou Barbie do topo da lista de filmes com maior arrecadação nos Estados Unidos.

O filme da boneca ocupava o lugar desde seu fim de semana de estreia, quando faturou US$ 155 milhões (R$ 772 milhões). Neste final de semana, no entanto, arrecadou US$ 21,5 milhões (R$ 107 milhões).



No mundo todo, Besouro azul faturou US$ 43 milhões (R$ 214 milhões). O filme de Bruna Marquezine ficou em terceiro lugar na lista de maiores bilheterias do mundo neste fim de semana, atrás do chinês No More Bets e de Barbie.



Besouro Azul teve a pior bilheteria de estreia dentre os filmes lançados pela DC neste ano. No primeiro final de semana, crucial para a indústria cinematográfica, o filme arrecadou menos que Adão Negro (US$ 67 milhões), The Flash (US$ 55 milhões) e Shazam! Fúria dos Deuses (US$ 30 milhões). Segundo o New York Times, no entanto, a cifra de Besouro Azul ainda está dentro da média para um filme baseado num quadrinho menos conhecido.



A greve de atores e roteiristas nos Estados Unidos é uma possível explicação para a quantia arrecadada. Durante a greve, o elenco não pode promover filmes ou citar as obras em suas redes sociais — segundo o analista de bilheteria David A. Gross, entrevistado pelo jornal americano, a estimativa é que os filmes percam entre 10 e 15% de sua bilheteria nesse período.



Acho que claramente tivemos uma desvantagem por não podermos levar o filme à Comic Con e por não podermos levar nossa estrela de Cobra Kai, Xolo Maridueña, para o mundo. Então foi difícil. Jeff Goldstein, presidente de distribuição doméstica da Warner Bros.