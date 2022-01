Cia de Comédia G7 retorna aos palcos com “Amar é Brega”

O G7 traz de volta aos palcos, em curtíssima temporada, uma de suas comédias mais engraçadas e atuais: “Amar é Brega”. O espetáculo fica em cartaz no Teatro La Salle – 906 Sul por apenas dois finais de semana, com estreia dia 12/02 às 19 horas.

A comédia, que já foi assistida por mais de 70 mil pessoas desde 2016, foi renovada a uma adaptação mais atual, com piadas e músicas novas, para agitar o pré-carnaval do DF, afinal, nada melhor do que assistir a comédia do G7 pra matar a saudade da folia.

Sobre o espetáculo “AMAR É BREGA”

Tudo em nome do amor…

Todo mundo que ama é um pouco brega. Mas brega mesmo é não amar. Quem ama não tem medo de abrir o coração sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Quem ama fala com voz de neném, chama a pessoa amada por apelidos íntimos, faz bico e dá beijinho de maneiras que despertam a vergonha alheia. Em outras palavras: ser brega é deixar aflorar o seu amor pelos alto falantes de um carro de som embaixo do prédio da pessoa amada às seis horas da manhã de domingo. Por isso, ninguém nega, AMAR É BREGA.

Embalada neste clima de cafonice, a CIA. DE COMÉDIA G7 apresenta quatro cenas de amor puro e verdadeiro. O clássico de Shakespeare “Romeu e Julieta” aparece em duas versões distintas e hilárias. A Novela Mexicana “Assunción” vai emocionar e assassinar a plateia. Além disso, a cena clássica “As Lavadeiras” vai mostrar o lado bruto do amor e a sofrência do interior nordestino. A viagem teatral que o grupo propõe tem como destino o coração. O espectador vai rir, vibrar, cantar e ainda declarar seu amor (e concorrer a prêmios maravilhosos) no MOMENTO ROMÂNTICO.

É verdade, quem fizer a melhor declaração concorre a um jantar romântico e uma diária no hotel Blue Tree Premium, com direito a café da manhã! No meio do espetáculo, o palco será tomado por flores e brilho e, o corajoso, ou a corajosa apaixonada, poderá criar um momento inesquecível para todo sempre. E o ator Rodolfo Cordón já avisa: “Sem dúvida, as chances de vitória aumentam quanto mais brega for a performance! #ficadica”.

“Amar é Brega” é programa obrigatório para você assistir com o seu amor e se entregar de vez a breguice!

SERVIÇO:

Amar é Brega – Uma comédia elegantérrima. Curta Temporada!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

12/02 – Sábado – 19h

13/02 – Domingo – 19h

19/02 – Sábado – 19h

20/02 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada)

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos à venda:

Site: g7comedia.com

Bilheteria do Teatro – Nos dias de espetáculo a partir das 17h

Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)