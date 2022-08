Cerrado Jazz Festival apresenta a programação da sua 4ª edição em agosto

Festival é gratuito, mediante a doação de 01 kg de alimento não perecível no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Música ao ar livre, diversão para todas as idades, ambiente para reencontrar os amigos, ter um momento para os abraços e afetos, você saberia indicar um local? Bom, este é o cenário que o Cerrado Jazz Festival traz à capital federal desde 2015. Com entrada gratuita, amantes do jazz e música instrumental vão presenciar entre 19 e 21 de agosto, 12 atrações locais, nacionais e internacionais da música instrumental, do blues e o melhor do jazz para uma grande celebração da música e da vida.

O Cerrado Jazz será realizado no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) e chega com o tema “Afeto como Recomeço”! O músico homenageado desta edição é o pernambucano Spok, que representa essa reconstrução e alegria no tempo do caos, com uma performance que parte do chão e da energia do público. Entre as atrações confirmadas estão: Jonathan Ferr (RJ), Salomão Soares & Vanessa Moreno (SP), Dylan Triplett & The Simi Brothers (EUA/BRA), Tamara Tramell e Igor Prado (EUA/BRA), Spok Quinteto (PE), Ney Rosauro Quinteto (RJ/DF), Marlene Souza Lima (DF), Que Onda (DF), Face Quarteto (DF), e Flávio Silva (DF).

Mas calma, a lista de artistas não terminou. O evento abriu chamamento público para selecionar dois grupos do Distrito Federal (isso mesmo, mais atrações locais) para compor a programação luxuosa. Iara Gomes Quinteto e Bradixie Band foram os escolhidos, e agora fazem parte de um line-up recheado de jazz.

Além das apresentações musicais, o festival vai promover oficinas, cursos, visitas guiadas para pessoas com deficiência e lives com artistas. Como ação de sustentabilidade o festival promove o #cerradosustentável com a plantação de mudas de árvores e doação do material reciclável para associações de catadores/as.

O Cerrado Jazz Festival é uma realização da Beco da Coruja Produções com produção da Usina Criativa e Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

Foto: Divulgação

Programação

Dia 19/08

Iara Gomes Quinteto

Que Onda

Jonathan Ferr

Tamara Tramell

Dia 20/08

Marlene Souza Lima

Ney Rosauro

Face Quarteto

Dylan Triplett & The Simi brothers

Dia 21/08

Bradixie Band

Salomão Soares e Vanessa Moreno

Flavio Silva

Spok Quinteto