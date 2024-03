Casapark recebe 1ª edição da Casa Botânica

Neste fim de semana, o Casapark recebe a 1ª edição da Casa Botânica. A feira, na Praça Central, reúne expositores do Distrito Federal e da região do Cerrado brasileiro que comercializam plantas, terrários, difusores de ambientes e produtos de aromaterapia, objetos utilitários em cerâmica, porcelanas, ilustrações, vasos decorativos e esculturas em barro.



Durante o período da feira, serão realizadas oficinas gratuitas de pintura com aquarela e de produção de terrários, com vagas limitadas. A Casa Botânica do Casapark funciona na sexta, das 12h às 20h, no sábado das 12h às 22h e no domingo, das 12h às 20h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

Vasos da Cia do Barro. Crédito: DIvulgação

Realizada pela ARTeira, com curadoria de Beta Leonez, a Casa Botânica reúne empreendedores locais e de Minas Gerais, com o objetivo de valorizar o pequeno empreendedor e incentivar as economias criativa e cultural locais. Estão confirmadas as participações dos expositores Tutti Arte, Jardim Maytrea, Florinda Arte Botãnica, Jô Ribeiro, Cia do Barro, Nano Garden, Dalu, Naturais da Pam, Eliane Leite, Geusa Joseph, Origem, Débora Ziviani, Arte Única, Daniela Peruzzi Leão, Juliane Obando, Tuca Maria Maia, Andrea Bichara, Soul Daqui, Flora Ebenezer, Heloise Valentim e Natu Karu.



Oficinas

Oficina de Terrários com Leda de Sá (@apoa.miri.terrarios) nete domingo (31/3), das 16h às 18h, na Praça Central do Casapark. Inscrição: gratuita pelo Sympla. Para interessados a partir de 16 anos. Vagas: 10.



Casa Botânica

Feira de artigos botânicos, cerâmicas e oficinas gratuitas. Sábado (30/3) e domingo (31/3), das 12h às 20h, na Praça Central do Casapark (SGCV Lote 22, Brasília). Entrada: gratuita. Classsificação indicativa livre. Informações: (61) 3403-5300.