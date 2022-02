Carnaval seguro e gratuito no DF Plaza Shopping

Oficinas de customização de máscara, teatro infantil e painéis instagramáveis; De 19 de fevereiro a 2 de março

O carnaval de 2022 ainda será intimista e, para a turminha se divertir com segurança e manter algumas das tradições da maior festa do país, o DF Plaza Shopping preparou uma programação especial, de 19 fevereiro a 2 de abril.

A temporada será aberta com a oficina de customização de um dos adereços mais emblemáticos do carnaval, a máscara. Tudo com materiais reciclados e sob a coordenação da equipe da Hora do Agito. Serão dois sábados (19 e 26), das 16h30 às 18h30. De graça e por ordem de chegada.

Para divertir pessoas de todas as idades, foram distribuídos painéis instagramáveis com a temática festiva, pelos corredores do shopping. Cliques plásticos e divertidos do “novo” carnaval.

E ainda, os espetáculos teatrais da Cia Néia e Nando com histórias de foliões inusitados em O Carnaval dos Bruxos (26) e O Carnaval na Floresta (27). Como todos os cuidados exigidos pelo momento serão praticados, os lugares serão limitados e a plateia dividida em pequenos lounges com distanciamento. Cada espaço comportará famílias de cinco pessoas. A entrada será franca, mas a lotação também será por ordem de chegada.

A temporada encerra no domingo (2), quando a criançada será presenteada com algodão-doce e pipoca, das 15 às 17h. Todas são ótimas oportunidades para a turminha vestir uma fantasia caprichada e curtir o carnaval em segurança.

Serviço

Carnaval Seguro no DF Plaza Shopping

Painéis Carnavalescos e Instagramáveis;

De 19/02 a 02/03;

Pelos corredores do shopping.

Oficinas de customização de máscara

Dias 19 e 26/02;

Das 16h30 às 18h30;

Na praça central; Gratuito;

Lotação por ordem de chegada

Teatrinho Infantil

26/02 Carnaval dos Bruxos;

27/02 Carnaval na Floresta;

Às 15h;

Espaço cultural;

Entrada franca;

Lounges limitados;

Lotação por ordem de chegada.