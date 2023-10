Capital federal recebe 1ª edição da tradicional Oktoberfest

Evento Oktober Bsb ocupa o Parque da Granja do Torto com costumes e atrações do país germânico

Brasília receberá, em novembro, a primeira edição oficial da tradicional Oktoberfest. A 1ª Oktober Bsb acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Parque de Exposições da Granja do Torto. O evento é opção livre para toda família e contará com espaço Kids para crianças. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento.

Quem passar pelo festival vai conferir atrações culturais e gastronômicas da Alemanha. Um espaço gourmet no local oferecerá iguarias como o “Eisbein”, o joelho de porco que poderá ser servido com salada de batatas, purê ou chucrute. Ainda, o Bratwurst, que é uma das mais típicas salsichas alemãs assada e servida dentro do pão. Batatas fritas e Leitão serão servidos no almoço de sábado e domingo. Além, claro, das cervejas especiais.

As crianças também têm vez. Haverá uma imensa área Kids com touro mecânico, roda gigante, recreadores e brinquedos para os pequenos se divertirem, com ingressos a partir de R$ 30.

“É um evento para família inteira curtir e ter contato com a cultura alemã. Afinal, teremos dança folclórica, bandas gaúchas, pop rock, tributo a Legião Urbana, The Beatles e muito mais”, afirma o empresário Victor Passos.

Serviço

Oktober BSB

De 3 a 5 de novembro

Sexta-feira, das 18h a 01h; sábado (04/11), das 12h a 01h; e domingo (05/11), das 13h às 20h

Local: Parque de Exposições da Granja do Torto

Entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Mais informações: @oktoberbsb