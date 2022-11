Caixa Cultural recebe o concerto “Hora do Show – Músicas Inesquecíveis”

A apresentação acontece no sábado (12) e será gratuita

A Caixa Cultural Brasília recebe no sábado (12), às 20h, o concerto ‘Hora do Show – Músicas Inesquecíveis’, com repertório de músicas brasileiras e internacionais. A apresentação será gratuita e executada por cerca de 90 artistas do Projeto Musical Arte Jovem, com idade a partir dos três anos, sob regência do maestro Edmilson Júnior.

Criado em 2016, o Projeto Musical Arte Jovem oferece educação musical continuada à população de Ceilândia (DF) e já iniciou musicalmente mais de 1,2 mil crianças, além de formar músicos profissionais que hoje atuam em bandas militares. O Arte Jovem possui patrocínio da Caixa.

Programa

I Ato:

Orquestra Arte Jovem, sob a regência do Maestro Júnior

Aquarela do Brasil (Ary Barroso)

Who wants to live forever (Brian May)

Fio de cabelo (Darci Rossi/Marciano)

Coldplay in Symphony (arr: Bert Appermont)

II Ato:

Com Orquestra Arte Jovem, Banda Melódica Arte Jovem, Corpo Coreográfico Arte Jovem e Orquestra Baby Arte Jovem.

Momento Flash Back

Crazy little thing called love (Fred Mercury)

Sete meninas (Dominguinhos)

Magia (Clariana)

Always on my mind (Elvis Presley)

Maria, Maria (Milton Nascimento)

Tributo aos Beatles (Beatles)

Todos estão surdos (Roberto Carlos)

Ben/Feelings (Michael Jackson, Morris Albert)

Sonífera ilha (Titãs)

Pedras que cantam/ Isso aqui tá bom demais (Dominguinhos)

Serviço

Concerto Hora do Show – Músicas Inesquecíveis – Projeto Musical Arte Jovem

Local: Caixa Cultural Brasília – Teatro da Caixa. SBS Quadra 4 Lotes ¾. Brasília (DF)

Data: 12 de novembro de 2022

Horário: 20h

Duração: 90 minutos

Ingressos: ingressos solidários mediante doação de 1kg de alimento não perecível e devem ser retirados na bilheteria da CAIXA Cultural com uma hora de antecedência ao concerto

Classificação indicativa: Livre

Capacidade: 406 lugares (8 para cadeirantes). Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (61) 3206-6456 | caixacultural.gov.br