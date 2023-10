Brasília recebe Corrida do Cerrado em outubro

Com circuito de 5km e 10km, a prova será realizada na Esplanada. PCDs andantes e pessoas acima de 60 anos terão direito à meia entrada

Brasília sediará, em outubro, a Corrida do Cerrado. Com realização da Associação Amigos do Futuro, com apoio da Secretaria do Esporte e Lazer, o evento ocorrerá no dia 15, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 5km e 10km.

As inscrições custam R$ 32, para PCD andante e pessoas acima de 60 anos, e R$ 64 para os demais. O cadastro é feito pelo link: https://brunoatleta.com.br/#/inicio.

São 1,5 mil vagas por etapa. Para participar do percurso de 5 km, o atleta precisa ter 14 anos completos até 31 de dezembro de 2023 e autorização do responsável. Já para os percursos de 10 km é necessário ter 18 anos completos também até o último dia de dezembro.

Para os corredores serão entregues kits com camiseta regata, ecobag, viseira, número de peito, medalha e lanche pós-prova. Além disso, os três primeiros colocados nas categorias 5km, 10km e 10km PCD receberão uma premiação em dinheiro. Na categoria 5km o 1º lugar receberá um troféu e R$ 500. O 2º, um troféu mais R$ 400 e o 3º colocado, um troféu mais R$ 300. Já nos 10km R$ 800, R$ 700 e R$ 600 serão entregues para 1º, 2º e 3º lugar, além dos troféus. Por fim, na categoria 10km PCD o 1º colocado leva para casa R$ 500 mais o troféu, o 2º R$ 400 e o troféu e o 3º o troféu mais R$ 300.

Serviço:

Corrida do Cerrado

Data: 15 de outubro de 2023

Horário da largada: 07h

Percursos: 5km e 10km

Local: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

Inscrições: link na bio @corridadocerrado

Mais informações: @corridadocerrado