Escola de Música de Brasília recebe o musical infantil “Brasília e o Sonho Encantado”

As apresentações, inspiradas na obra literária de Alexandre Parente, acontecem nos dias 9, 10 e 11 de outubro. A entrada é gratuita

O amor por Brasília foi a inspiração de Alexandre Parente para escrever o livro “Brasília e o Sonho Encantando”. Na obra, lançada em 2020 pela Editora Edebê, o lúdico entra em sintonia com a realidade, e o leitor mergulha em um sonho encantado através das ilustrações do artista Gustavo Ramos. O sucesso foi tamanho que a Escola de Música de Brasília transformou o livro num musical. O espetáculo agora faz parte das festividades do Dia das Crianças e será apresentado no Teatro Levino de Alcântara, na referida escola, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, em duas sessões diárias: às 10h e às 15h30. A entrada é franca, e as vagas são limitadas (com agendamento pelo e-mail: [email protected]).

A sugestão da releitura do livro “Brasília e o Sonho Encantando” em forma de espetáculo musical partiu do diretor da escola, Davson de Souza. O espetáculo foi idealizado e é dirigido pelo Núcleo de Musicalização Infanto Juvenil da Escola de Música de Brasília, sob a coordenação das professoras Micheline Mendes e Eunice Rodrigues. Possui diversos colaboradores, entre eles, professores, alunos e pessoas da comunidade. A apresentação envolve a participação de um coro infantil, orquestra e teatro. São cerca de 100 crianças no palco, que atuam cantando no coral, tocando instrumentos de percussão, flauta doce e como personagens da representação.

O musical é uma adaptação do livro feito para crianças e adultos e narra a criação de Brasília, como uma jornada mágica, em estilo de conto de fadas, ressaltando as belezas naturais da cidade e representando a magia da imaginação infantil. “É uma felicidade imensa ver um livro se tornar um musical, as páginas ganham vida e as palavras dançam em harmonia. O livro ‘Brasília e o sonho encantado’ é minha declaração de amor à cidade. Brasília é natureza, arquitetura, história e cultura, ela tem cifras e melodias no seu DNA. Que o coro ecoe a alegria e o carinho que sentimos por Brasília e o encanto pela cidade se espalhe por todos os cantos do Brasil. Semear o amor por Brasília no coração das crianças é cuidar das mais límpidas nascentes do Cerrado”, comemora Alexandre Parente, escritor da obra.

Sobre o musical

O espetáculo contará ainda com a presença da contadora de histórias Adriana Bertolucci, como intermediadora da trama com o público. A direção musical é do Maestro Joel Barbosa, professor do curso de Arranjo da Escola. Os professores Éder Camuzis, Patrícia Tavares e David Reis, do Núcleo de Musicalização Infantojuvenil, são os responsáveis pelo grande coro de estudantes. A equipe de áudio e gravação (estudantes do curso) é dirigida pelo professor Lautaro Wlasenkov e a iluminação cênica está sob a responsabilidade do professor e de estudantes do curso de Iluminação de Palco da EMB, Aldo Bellingrodth.

No repertório, há músicas que fazem parte do contexto musical histórico de Brasília e todos os arranjos, assim como as músicas incidentais foram elaboradas especificamente para esse espetáculo e para a formação da orquestra.

A orquestra é formada em sua grande maioria por professores e estudantes da EMB com auxílio de alunos. O espetáculo traz uma riqueza de informações sobre Brasília, seus construtores e fundador, seus monumentos, sua vegetação, animais nativos e sua música.

A história contada de forma lúdica no livro e vivenciada com muito entusiasmo pelas crianças. “Não podemos mensurar o alcance dessa temporada de espetáculos na vida dos artistas e plateia, contudo o musical traz a ideia de que Brasília e toda sua construção não ficaram no passado, é um sonho real que pertence a todos nós, hoje”, explica Micheline Mendes, uma das coordenadoras do musical.

Serviço:

Musical infantil “Brasília e o Sonho Encantado”

Dias 9, 10 e 11 de outubro

Sempre às 10h e às 15h30

Ingresso: entrada franca, mas as vagas são limitadas, com agendamento pelo e-mail: [email protected]

Classificação indicativa livre