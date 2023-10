Cia. abre inscrições para curso de formação de palhaços para atuação em ambiente hospitalar

As inscrições seguem abertas até 15 de outubro de 2023

A companhia de circo e teatro Sagrado Riso está com inscrições abertas para a segunda edição do curso de formação de palhaças e palhaços para atuação em ambiente hospitalar. Às interessadas e interessados em participar, o projeto disponibiliza o regulamento em três formatos:

As inscrições seguem abertas até 15 de outubro de 2023 por meio do formulário.

Esta segunda edição do projeto organiza-se em três etapas: 52 horas-aula de capacitação, com 25 vagas, 32 horas de estágio probatório, com 8, e 126 horas de profissionalização, com 4. Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, com formação em qualquer área artística, profissionais da saúde e ainda pessoas cegas, surdas e com mobilidade reduzida, também com formação artística e maiores de idade. As aulas serão conduzidas por profissionais capacitados.

Serviço

O Poder da Palhaçaria na Humanização Hospitalar

Inscrições até 15 de outubro no formulário

Mais informações: (61) 981126126 / [email protected] / www.ciasagradoriso.com.br.