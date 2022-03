Brasil Center Shopping promove feira de adoção pet durante mês de março

Além do acolhimento responsável, o centro comercial aplicará a vacinação antirrábica nos animais

Quer ter um amigo de quatro patas para chamar de seu? Então, anota essa dica: durante o mês de março, o Brasil Center Shopping promove, todos os sábados de 14h às 18h, diversas ações voltadas para pets, além de uma feira de adoção animal responsável no final do mês. A ação é fruto da parceria do centro comercial com os projetos SOS Pets e Abrigo do Acolhimento.

A feira, que vai acontecer no último sábado de março, vai contar com cães e gatos de várias idades e tamanhos que foram resgatados. O shopping ainda se dispõe a aplicar a vacinação antirrábica nos pets que forem adotados.

Além disso, os abrigos irão recolher doações de produtos de limpeza, tampas de plástico, óleo de cozinha usado, remédios, cobertores, mantas e produtos de higiene animal.

Para adotar um bichinho de estimação, é preciso ter no mínimo 18 anos, documento de identificação, como RG, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a cuidar do pet.

Feira Pet do Brasil Center Shopping

Sábado (12/03)

-Bazar, vacinação com zoonoses e recolhimento de doações

Sábado (19/03)

-Bazar e recolhimento de doações

Sábado (26/03)

-Bazar, feira de adoção de animais e recolhimento de doações

Brasil Center Shopping

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Segunda a Sábado: 9h às 20h

Domingo (Facultativo lojas): 14h às 20h

Praça de Alimentação (Seg a Sáb): 10h às 22h

Praça de Alimentação (Dom): 12h às 20h

Site: http://www.brasilcentershopping.com.br/acontece.php