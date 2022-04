Boulevard Shopping Brasília promove Confeitaria Pop-it de Páscoa para a criançada

Nos dias 9, 10 e 16 de abril, os pequenos irão fabricar, colorir e embalar ovos de páscoa. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas no mall

Pensando em transformar a época mais gostosa do ano em brincadeira, o Boulevard Shopping Brasília traz para a criançada a Confeitaria Pop-it de Páscoa nos dias 9, 10 e 16 de abril, de 13h às 19h. Com três estações repletas de muita diversão e aprendizado, os pequenos irão preparar, colorir e embalar ovos de páscoa Pop-it. O objetivo é despertar alguns conceitos importantes entre eles, como a distinção de cores, noção de quantidade e espaço, além do desenvolvimento de atividades em grupo.

Ao entrar no circuito, que acontecerá no segundo piso do shopping, no lounge da Riachuelo, cada criança ganhará um avental e será instruída a utilizar álcool em gel. Na primeira estação, a garotada irá preparar e fabricar os deliciosos ovos de Páscoa Pop-it. Em seguida, enquanto os ovos estiverem na geladeira, será a hora de colorir as embalagens. E para finalizar o dia, os pequenos receberão seus ovos para embalar e guardar nas sacolas preparadas na estação anterior. E não para por aí, a diversão continua, as formas usadas durante a oficina poderão ser levadas para casa.

A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas no local, sujeito a lotação. Cada turma, que acontecerá de 30 em 30 minutos, será preenchida por até 8 crianças, de no mínimo 3 anos.

Serviço:

Confeitaria Pop-it no Boulevard Shopping Brasília

Data: 9, 10 e 16 de abril

Horário: 13h às 19h

Local: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte) – segundo piso (lounge da Riachuelo)

Entrada gratuita, sujeito a lotação

Inscrições no local

Classificação indicativa: 3 a 12 anos.