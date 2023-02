Bloco de rua Manga Botânica faz sua estreia no Jardim Botânico

Iniciativa de amigas pretende integrar as comunidades de São Sebastião, Jardins Mangueiral e Jardim Botânico com programação gratuita e diversa. Bloco acontece na terça (21)

O movimento diverso e cada vez mais intenso de blocos de carnaval do Distrito Federal conta a partir deste ano com o Manga Botânica, bloquinho de rua voltado para as comunidades de três territórios: São Sebastião, Jardins Mangueiral e Jardim Botânico. A edição de estreia vai acontecer na próxima terça-feira de carnaval, dia 21, das 14h às 22h, na Praça Vivencial do Jardim Botânico 3. As atrações confirmadas são a Bateria da Escola de Samba Unidos do Jardim Botânico, a cantora Maba, as DJs Ella Nasser e Naomi Leakes, e as drag queens Pikineia e Victor Baliane. Além disso, a programação vai contar também com performances de artistas locais, boneco gigante de Olinda e outras atividades culturais.

A ideia de criar o bloco veio de um grupo de pessoas que moram nas três comunidades. “Somos um grupo de pessoas amigas que moram nesses três locais. Ao longo do tempo e das nossas conversas, percebemos que compartilhamos a vontade de integrar essas três comunidades e a região como um todo, que tem uma certa unidade, mas que pode ser melhor incentivada. E vimos que nada melhor do que fomentar as atividades culturais, e nesse sentido as manifestações carnavalescas são oportunidades ideais para fortalecermos esse processo comunitário”, explica a artista drag queen e ativista Ruth Venceremos, que idealizou o Manga Botânica ao lado das amigas Lady Bárbara, Bia Estiano, Kelbya e Meire Sousa.

A ideia das organizadoras é que o bloco possa rodar os três territórios a cada ano, começando este ano pelo Jardim Botânico, para contribuir com o processo de integração da região. Segundo Ruth, “o Manga Botânica é, antes de qualquer coisa, um convite para celebrarmos a alegria e cultivar o respeito a diversidade do nosso povo, da nossa comunidade, e além disso o carnaval é a maior manifestação popular do nosso país, faz parte da construção de nossa identidade como povo brasileiro, como povo do DF, promove folia e geração de renda”, defende.

Serviço

Bloco Manga Botânica 2023

21 de fevereiro (terça-feira), de 14h até 22h

Praça Vivencial do Jardim Botânico 3

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre