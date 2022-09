‘Beba no DF’ oferece mais de 100 opções de cervejas artesanais

Evento ocorre durante o fim de semana e marca os cinco anos do DF Plaza Shopping. Também vai rolar música ao vivo

Nos dias 24 e 25 de setembro (sábado e domingo), das 12h às 21h, o DF Plaza Shopping realiza o Beba no DF, uma feira de cerveja na praça do complexo gastronômico do centro de compras. Seis cervejarias participam do evento, colocando mais de 100 rótulos à disposição do público. A entrada é gratuita.

Ayres, Astúria, Mr Hoppy, Heisen e Brother Brew estão entre as cervejarias convidadas. Para acompanhar, a Comedoria Candanga oferece o Wagyu, um dos cortes de carnes mais nobres e saborosos do mundo. Haverá ainda um estande com sorvetes de cervejas Hop Lager, Stout e Pilsen.

O Beba no DF conta também com música ao vivo. Ruan Lacerda, no sábado, e Will Oliver, no domingo, embalam o evento com sucessos do pop rock nacional e internacional, das 16h às 19h.

Beba no DF

Dias: 24 e 25 de setembro

Horários: 12h às 21h

Local: Praça do Complexo Gastronômico do DF Plaza Shopping

Entrada franca

Classificação: maiores de 18 anos

Rua Copaíba, lote 1 – Águas Claras

Informações: 61 99663-6939 / 61 3451-5750