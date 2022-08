Babi Ceresa se apresenta na Asa Sul neste sábado (27)

Babi, que já passou pelo programa The Voice Brasil em 2017, vai misturar vários ritmos musicais no pop

Após um período um tanto quanto afastada dos palcos, a cantora brasiliense Babi Ceresa vem voltando a dar ritmo na carreira. Neste sábado (27), Babi se apresenta na casa de shows Hidden, na 904 Sul, a partir das 18h.

Babi, que já passou pelo programa The Voice Brasil em 2017, vai misturar vários ritmos musicais no pop. “O repertório de sábado será único, com uma mistura de gêneros”, diz a cantora. “Mas as divas do pop marcarão a presença de sempre”, completa. O show também terá convidados-surpresa.

Recentemente, a artista fez participação na faixa ‘Fly Out’, de Kallak. Ouça:

Serviço

Babi Ceresa no Hidden

Hidden Brasília – 904 Sul, ao lado do Ginásio da Asceb

A partir das 18h

Classificação: 18 anos