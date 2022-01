As férias estão garantidas no Brasília shopping com a turma do Mini Beat Power Rockers

Teclado de piso musical, pista de dança e Guitar Hero Band são algumas das atrações que prometem atrair as crianças.

Após as festas de final de ano, chega o ano novo com a época mais aguardada pelas crianças: as férias escolares! Neste período, os pais e responsáveis procuram atividades divertidas para distrair e divertir seus filhos. Para quem decidiu curtir o recesso aqui mesmo na capital, a programação do Brasília Shopping é uma ótima opção.

A partir do dia 13 de janeiro, a turma do Mini Beat Power Rockers vai tomar conta do shopping, e a praça central vai virar uma verdadeira arena musical! O espaço contará com Guitar Hero Band, teclado de piso musical, pista de dança, pintura, jogos e outras atrações.

A atração é exibida aqui no Brasil pelo canal a cabo Discovery Kids, e conta a história de quatro bebês dotados de muita personalidade. Eles adoram música e sonham em se tornar os maiores Rockstars de todos os tempos, mas para fazer o som, precisam distrair a babá, Dolores.

Crianças de 04 a 12 anos podem vir conhecer a diversão musical. Para participar, deve ser feito o agendamento por meio da plataforma Sympla e no local, e entregar um livro infantil novo para ser doado ao Instituto Doando Vida, na Estrutural.

Vale ressaltar que, para entrar na praça musical, todos devem utilizar máscaras. As crianças entrarão em grupos de dez e terão direito de brincar por vinte minutos. Em casos de crianças com deficiência, será permitido o acesso ao local com um acompanhante.

Informações gerais:

Quando: de 13 de janeiro até 07 de fevereiro

Onde: Praça Central do Brasília Shopping

Capacidade: até 10 crianças por vez

Dias e horários: Domingo à sexta, de 12h às 20h e aos sábados, de 10h às 22h

Classificação Indicativa: livre para crianças de 04 a 12 anos

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso através do Sympla e doação de 01 livro infantil novo no local.

Para mais informações acesse o site: www.brasiliashopping.com.br