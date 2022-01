JK Shopping convida a criançada para Viver a Fantasia nas férias!

A partir do dia 15/01, o JK Shopping recebe o evento Vem Viver a Fantasia com a realização da Magic Games, atração que promete movimentar as férias da criançada.

O circuito conta com a atração inédita UnicornioBouncer Pool. O inflável 2 em 1, possui um colchão gigante de cada lado que se transforma em um grande pula pula, além de possuir no módulo central dois escorregadores. E a diversão não para por aí! O Vem Viver a Fantasia possui também o inflável UnicornioKidzone, um labirinto com várias atividades, onde as crianças têm que subir, pular e abaixar. Para finalizar a diversão, as crianças podem brincar no Gumball e Ice Cream Combo, os infláveis pula pula em formato de baleiro e em carrinho de sorvete americano, que vão garantir uma experiência divertida e cheia de alegria. A estrutura permanece na Praça Central até o dia 13/03. O passaporte para se divertir em todos os brinquedos tem o custo, a partir de R$ 25,00 (preço válido para 30 minutos dentro da atração). SERVIÇO: Vem Viver a Fantasia Atração: Magic Games. Data: de 15 de janeiro a 13 de março. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Local: Praça Central do JK Shopping Valores: R$ 25 (30 minutos), R$ 35 (45 minutos), R$ 40 (1h), R$ 45 (1h30), R$ 50 (2h), R$ 60 (acima de 2h) Classificação indicativa: livre para todas as idades e todos pagam ingressos. Exceto para as crianças de 0 a 24 meses, sendo pagantes somente os pais ou responsáveis acima de 18 anos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE