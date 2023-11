Anime Summit Chibi chega a Brasília em dezembro

Dubladores de animes como Roxxy Sant’anna, Tati keplmair, Wendel Bezerra, Fábio Lucindo, Seiko Seno, banda Lunia, além da tradicional gastronomia japonesa e concurso cosplay são atrações do evento

Em edição especial, o Anime Summit Chibi vai ocupar a capital do país com ícones da cultura japonesa, cultura pop e grandes atrações do mundo da dublagem mundial no próximo mês. O evento será realizado de 15 a 17 de dezembro, no Clube do Congresso (Lago Norte), com ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Dubladores como Wendel Bezerra, Tati Keplmair, Roxxy Sant’Anna, Fábio Lucindo e celebridades internacionais como Takumi Tsutsui, Seiko Seno, dentre outros, além da tradicional gastronomia nipônica e concurso cosplay com premiações em dinheiro são atrações do evento. Haverá ainda atividades como cosplay, sessões de boardgame, exposições, maid café, ambiente tematizado da era medieval, artes marciais e stands personalizados.

Além de tudo isso, a cerimônia Tooro Nagashi iluminará o Lago Paranoá com lamparinas flutuantes lançadas à água em homenagem às milhares de vítimas da pandemia e de caos mundiais recorrentes. Os interessados poderão registrar o nome de amigos ou parentes e soltar a sua própria lamparina, a partir das 19h.

Gastronomia

Aos amantes da culinária japonesa, o Anime Summit Chibi oferecerá uma variedade de iguarias, desde pratos típicos até guloseimas inspiradas em animes. Sashimi, tempurá, guioza, temakis, huramaki, yakisoba, tonkatsu, kare raisu, lámen, doces tradicionais como manjus, mochis, dentre outros, farão parte dos cardápios.

O Anime Summit Chibi é organizado pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (Feanbra), entidade particular sem fins lucrativos.

Serviço

Anime Summit Chibi

De 15 a 17 de dezembro

Das 10h às 20h

No Clube do Congresso – SHIN QI 16, área especial – Lago Norte, Barsília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 por dia no Sympla

Classificação indicativa livre

Programação e mais informações: @animesummitbrasil