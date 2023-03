Anavitória traz a Turnê dos Namorados a Brasília em junho

Duo vai marcar a data dos casais apaixonados com show no dia 15. Os ingressos já estão à venda

Anavitoria volta a Brasília para uma turnê ainda mais romântica em comemoração ao Dia dos Namorados. O duo musical levará para o público os grandes sucessos da carreira, com um foco nas faixas românticas. O show chega à capital federal em 15 de junho, no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria Alpha Tickets.

Dona de vozes singulares e que cantam o amor e o dia a dia de forma doce e profunda, Anavitória têm arrastado multidões por onde passam. Simplicidade, sensibilidade e muita recordação é o que elas têm preparado para a nova turnê.

Anavitória é uma dupla de música pop brasileira que teve início em 2014 por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão. O primeiro álbum de estúdio do duo, Anavitória, foi lançado em 2016 e ganhou o Disco de Diamante, vendendo mais de 300 mil cópias. Além disso, o álbum recebeu duas indicações ao Grammy Latino, vencendo em Melhor Canção em Língua Portuguesa por “Trevo (Tu)”.

Além de cantar bem, as meninas também brilharam nas telonas através do longa-metragem de ficção autobiográfico Ana e Vitória, lançado em 2018 e, também do Anavitória – Araguaína a Las Vegas. Ambos podem ser assistidos na Netflix.

Serviço:

Anavitória – Turnê dos Namorados

Dia: 15 de junho (quinta-feira)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 18h (abertura dos portões)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Alpha Tickets

Classificação Indicativa: Livre