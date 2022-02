Estreia no cinema: Jennifer Lopez faz estrela que casa com desconhecido

Considerado chato pela filha e pela melhor amiga, ele é convencido a ir num show de uma cantora que nem conhecia para sair da rotina

Alexya Lemos

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

“Case Comigo” é a mais nova comédia romântica da diretora Kat Coiro (A vida acontece e Um caso de amor). Com Jennifer Lopez e Owen Wilson de protagonistas, o longa conta com a participação de Maluma e muitas músicas inéditas em parceria com JLo.

Charlie Gilbert é um professor de matemática do fundamental e um pai divorciado com uma filha pré-adolescente. Considerado chato pela filha e pela melhor amiga, ele é convencido a ir num show de uma cantora que nem conhecia para sair da rotina e se divertir com elas.

Já Kat Valdez é uma celebridade no auge de sua carreira. Quando tudo parece dar certo em sua vida, ela descobre que foi traída pelo noivo, Bastian, com quem estava prestes a se casar em poucos minutos na frente de milhões de pessoas. Atordoada e de coração partido, ela toma uma decisão inusitada: escolhe um desconhecido (Charlie) da plateia e casa-se com ele em cima do palco.

Depois do frenesi do momento, Charlie e Kat decidem conhecer melhor um ao outro e dar uma chance para um romance acontecer. E assim, em meio ao caos das redes sociais na vida do professor e nos diversos conflitos sentimentais de Kat, o filme acompanha ambos em uma jornada de muitas emoções e risadas.

Com mais de 10 faixas autorais, as colaborações de JLo e Maluma são um dos pontos altos do longa. Letras que somam aos sentimentos dos personagens e batidas envolventes são as principais características das músicas apresentadas.

Além de estar recheado de figurinos dignos de Hollywood, a comédia romântica “Case Comigo” tem muitos momentos de reflexão sobre a pressão das mídias sociais e sobre as expectativas colocadas em relacionamentos amorosos. Um filme leve, divertido e bem dançante.

Ficha técnica:

Elenco: Jennifer Lopez, Maluma, Owen Wilson;

Roteiro: John Rogers e Tami Sagher;

Direção: Kat Coiro;

Origem: Estados Unidos;

Distribuição: Universal Studios.