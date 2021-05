“Foi muito difícil, mas ao invés de escrever eu fui surfar, eu fui procurar um lugar para me ocupar”, afirmou Hilbert

Rodrigo Hilbert, 41, e Fernanda Lima, 43, relembraram o período em que ficaram separados. O término, que ocorreu em 2005, foi comentado pelo casal no programa Bem Juntinhos, que eles comandam juntos no canal pago GNT. “Foi muito difícil, mas ao invés de escrever eu fui surfar, eu fui procurar um lugar para me ocupar”, afirmou Hilbert. “Acho que as pessoas fazem muito isso: vão atrás de alguma coisa para poder parar de pensar naquela dor. Foi uma dor para mim, porque, no caso, foi a Fernanda quem quis separar.”

A apresentadora explicou melhor. “Eu não quis separar”, rebateu. “Eu tinha proposto de separar de casa, porque a gente estava em fases muito diferentes. Eu estava trabalhando muito e ele estava no tempo dele e eu achei que a gente começou a se distanciar muito.” “Eu falei: ‘Quem sabe tu mora em um lugar e eu moro no outro e a gente namora'”, lembrou. “Só que, óbvio, foi cada um para um lugar e deu tudo errado, porque um se envolveu ali, outro se envolveu ali…”

Depois de dois anos separados, eles reataram. Hilbert avaliou que a separação, inclusive, teve um efeito benéfico. “Fez eu entender que eu realmente queria essa mulher”, disse. “Foi muito engraçado porque, ele já estava meio namorandinho, e eu vi que aquilo ali: ‘Vai andar e eu vou perder esse bonde’, porque aconteceu um monte de coisa, foi um caos”, disse Fernanda. “Mas, quando eu vi ali, eu liguei para ele e falei: ‘Vamos ter uma conversa?’, porque era ou ‘agora ou nunca’.”

Ao todo, eles somam 19 anos juntos e pretendem que a relação dure muito mais. “A gente já combinou tudo”, entregou Fernanda. “Bodas de diamante. Vão ser 60 anos de casados.”

