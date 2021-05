Reciclagem nos jogos: como jogos antigos se atualizaram para o online

Para aqueles que apreciam passar seu tempo livre se divertindo com os tradicionais jogos como War, Stop ou mesmo palavras cruzadas e sudoku, parece que o mundo não mudou.

Esses jogos tradicionais na verdade não mudaram em sua essência. Porém, até eles sofreram avanços e hoje existe a possibilidade de se jogar também online, o que facilita e muito a diversão.

O mesmo pode ser dito de uma das principais atrações dos casinos físicos e online: as slots machines, ou caça níqueis, que sofreram mudanças significativas graças à aplicação de novas tecnologias, mas mantiveram o poder de entreter os jogadores.

A evolução dos caça níqueis

Desde que o imigrante alemão Charles Fey, ainda em 1895, criou o primeiro caça níqueis em São Francisco (EUA), essa divertida máquina sofreu profundas alterações. Naquela época a máquina recebeu o nome de Liberty Bell e possuía três bobinas com cinco símbolos, sendo considerada a precursora de todos os caça níqueis.

Até 1970 os caças níqueis tradicionais continuaram sendo mecânicos e ativados através de manivelas. Operavam com as mesmas três bobinas e geralmente decoradas com símbolos de frutas.

O grande avanço tecnológico ocorreu em 1976 quando a empresa Fortune Coin criou a primeira máquina utilizando uma tela de vídeo. Isso abriu as portas para que os desenvolvedores de jogos começassem a criar gráficos mais elaborados e funções mais avançadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sucesso dos caça níqueis ganhou novo fôlego e depois de invadir os cassinos físicos e com os avanços da internet no ano 2000 entrou para valer nas plataformas online. O sucesso foi estrondoso também no online já que a facilidade para jogar e a imersão que elas possibilitam traduziram bem para o mundo virtual.

Basta possuir um celular e uma conexão com a internet para que qualquer pessoa possa se divertir nos caças níqueis das plataformas de jogos. Não é preciso nem efetuar depósitos, já que a grande maioria das plataformas permite jogar gratuitamente.

Muito dos caça níqueis atuais mantém símbolos das slots clássicas, apresentando imagens como as frutas como dissemos anteriormente, sevens (7), BAR e ferraduras.Esses símbolos não são aleatórios, ele tem um significado.

As frutas surgiram em 1912, época em que o governo americano proibiu o uso dessas máquinas a dinheiro. Os caça níqueis então foram transformados e sorteavam chicletes ao invés de moedas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O símbolo “BAR” na verdade é o logo da fabricante dos primeiros caça níqueis de frutas, a Bell Fruit Gum. Já a o número 7 e a ferradura são símbolos tradicionais que representam a sorte.

As slots clássicas são muito fáceis de jogar e normalmente possuem 3 bobinas. A sua tecnologia é mais antiquada e não oferece tantas premiações, contudo ainda faz bastante sucesso.

Vejam abaixo alguns dos jogos clássicos de maior sucesso nos dias de hoje e que mantêm as slots no topo das opções de entretenimento online em termos de popularidade.

Major Millions

Fruits Slots

Mega Joker

Cash Splash

Na outra ponta, temos os caça níqueis de última geração, de 10 a 50 linhas de pagamento em várias posições, inclusive em zigue zague. Essas slots digitais possuem geradores de números totalmente aleatórios e algumas delas oferecem a possibilidade de escolher em qual linha apostar. Não é preciso apostar nas 50 linhas disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras slots já exigem que o jogador aposte em todas as linhas disponíveis. O usuário deve escolher a máquina de acordo com o seu objetivo.

O Bingo também evoluiu

Outro jogo existente há mais de 100 anos e que até hoje possui milhões de fãs é o Bingo. Quem não se lembra como era divertido comprar as cartelas na papelaria e jogar cobrindo os números sorteados com grãos de feijão ou mesmo participar de torneios no seu clube?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também evoluiu e hoje é um dos mais procurados jogos das plataformas online, sendo chamado de Vídeo Bingo. Existem inúmeras variações desse jogo na versão online. Ele é oferecido em jogos com 30 bolas, 75, 80 e 90 bolas. O objetivo é completar uma linha ou toda a cartela para ganhar determinado prêmio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As bolas são sorteadas aleatoriamente e se o número em questão constar da sua cartela, ele é marcado automaticamente. O jogador pode comprar uma ou mais cartelas e caso não goste de algum número é permitida a troca.

Independente se você é da velha guarda ou já joga no online desde que começou, tanto o bingo como as slots seguem sendo uma referência na diversão, mesmo que suas fórmulas tenham mais de um século.