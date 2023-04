Dia Nacional do Livro Infantil: conheça o projeto que busca encantar crianças para a leitura

Claudine aponta que um dos seus maiores desafios é mostrar que, com um livro, o leitor pode se divertir tanto quanto dentro das mídias digitais

Catharina Braga e Maria Eduarda Fava

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

O projeto “Calangos Leitores” surgiu em 2016 a partir de um clube de leitura frequentado por Claudine Diniz Duarte, atual responsável pela iniciativa, com o objetivo de passar a frente a sua experiência com a literatura para crianças e adolescentes. “O nosso foco é a formação de novos leitores”, destaca.

Claudine aponta que um dos seus maiores desafios é mostrar que, com um livro, o leitor pode se divertir tanto quanto dentro das mídias digitais.

“É natural que eles ganhem um amor pela literatura, e os encontros também são gratificantes. A ideia de partilhar o que você achou de um livro e escutar os outros é um fator de crescimento, ajuda a ver o mundo aos olhos dos outros”, conclui.

O projeto se baseia principalmente no uso de livros físicos, já que a própria instituição doa para as crianças aproximadamente nove livros por ano, assim cada uma pode ter a sua própria pequena biblioteca.

“Apesar de as grandes livrarias estarem fechando as portas no Brasil, tem várias outras menores abrindo em comerciais comuns. Estamos voltando a esses estabelecimentos de rua, é um lindo fenômeno. Na Asa Norte, por exemplo, temos o Porão Livro e Café”, diz.

O “Calangos Leitores” se sustenta por meio de doações, como a campanha de apoio “adote um leitor”, e órgãos aliados. Ocorrem mensalmente reuniões de clube do livro dentro das escolas apoiadoras, sendo eles gratuitos aos estudantes do local. Encontram-se ativas nesse projeto as escolas: CEDLAN (Lago Norte), CEF 1 (Cruzeiro), CEF 5 (Paranoá) e CEF 15 (Gama).

Data inspiradora

Criado pela Lei nº 10.402 em 2002, essa data é comemorada no dia 18 de abril, para celebrar a literatura infantil brasileira. Essa data tem como objetivo homenagear autores desse gênero e reforçar seu papel cultural no país.

Segundo o último levantamento realizado pelo IPL (Instituto Pró-Livro) em parceria com a Câmara Brasileira de Livros e o Snel (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), a faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é o perfil com maior frequência de consumo de livros literários. As crianças representam 23% de toda a população e costumam ler diariamente ou quase todos os dias por vontade própria.

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, feita durante a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, os influenciadores digitais aparecem como o principal indicador de leitura. As redes sociais TikTok, YouTube, Instagram e Facebook influenciam 28% das pessoas no interesse por livros. Acima de 60% dos entrevistados, entre 10 e 29 anos de idade, citaram influenciadores digitais como indicadores de livros.