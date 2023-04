Chapada dos Veadeiros recebe programação musical no feriadão de Tiradentes

Com atrações de jazz, blues e MPB, apresentações acontecem na Vila de São Jorge

A Chapada dos Veadeiros se prepara para um feriado de Tiradentes musical, com atrações voltadas para o jazz, blues e MPB na charmosa Vila de São Jorge. O restaurante Rústico Premium Grill será o palco para artistas locais, com apresentações durante todo o fim de semana, de sexta (21) a domingo (23).

Com um couvert artístico de apenas R$ 20, os visitantes poderão desfrutar de uma programação variada, incluindo Rafael Villas Boas na sexta-feira, às 20h; e no sábado, às 13h. O sábado será ao som da voz marcante de Luanna, às 20h. Rafael Villas Boas volta mais uma vez no domingo, às 13h.

Além disso, de sexta a domingo, das 17h às 19h, o DJ Gabhishak, residente da casa, traz uma variedade de hits para os visitantes. E para aproveitar ainda mais a experiência, o Rústico Premium Grill traz uma oferta de happy hour, das 17h às 19h, com rodada dupla de chope e drink São Jorge (a partir de R$ 36): cachaça Seleta , xarope artesanal de capim santo e limão tahiti.

Para quem vai aproveitar o feriadão ao lado da família, o restaurante também é um dos spots ideais para conhecer a gastronomia local. Entre as opções do cardápio, deliciosos e suculentos cortes nobres de carnes, como fraldinha (R$ 156 – 450g), bife ancho (R$ 113,50 – 350g) e chorizo (R$ 95,50 – 350g).

Entre as sugestões de acompanhamentos, destaque para farofa rústica (R$ 25): com cebola dourada na manteiga e alho poró; batata rústica (R$ 29) finalizada com páprica defumada; couscous marroquino (R$ 36): com sêmola de trigo, mix de castanha, damasco, alho poró, cebola roxa e raspas de limão; parrillera de legumes (R$ 69); mix de legumes assados na brasa, servida com molho pesto da casa; e arroz biro biro (R$ 28): com ovos, bacon, batata palha, cebola, salsinha, salsa, manteiga, óleo vegetal neutro e sal.

“Não perca a chance de desfrutar de um feriado animado com música de qualidade em um dos lugares mais bonitos do Brasil. Venha para a Chapada dos Veadeiros e aproveite a programação musical no Rústico Premium Grill, além de provar a nossa gastronomia”, convida a empresária Carla Vasconcelos.

Rústico Premium Grill

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 13h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 0h; e domingo, das 12h às 23h

Mais informações e reservas: WhatsApp (62) 99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill