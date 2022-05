Dave Chappelle é agredido durante show e Chris Rock faz piada

“Era o Will Smith?”, brincou o humorista; Dave estava se apresentando em um evento de comédia da Netflix em Los Angeles

O humorista Dave Chappelle foi atacado enquanto se apresentava em um evento de comédia da Netflix no Hollywood Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça (3). O incidente foi gravado por diversos espectadores e os registros, compartilhados nas redes sociais.

As filmagens mostram uma pessoa correndo em direção a Chappelle no palco e lançando o corpo sobre ele. O incidente aconteceu quando ele encerrava a sua performance e agradecia aos demais humoristas que participaram da noite, entre eles Chris Rock, Leslie Jones e Jon Stewart.

Rock, aliás, subiu ao palco após a confusão e fez piada. “Aquele era o Will Smith?”, perguntou, em referência ao tapa que levou do ator durante a cerimônia do Oscar deste ano e que levou Smith a ser banido de cerimônias do Oscar pelos próximos dez anos.

Foto/Reprodução

Chappelle ainda voltou depois ao palco, aparentemente ileso, e finalizou sua apresentação. Também ele brincou com o ataque, dizendo que a pessoa que o enfrentou era um homem trans. Acusado com frequência por ativistas LBGTQIA+ de fazer piadas transfóbicas, no ano passado ele foi alvo de protestos de funcionários da Netflix.

Segundo tuítes publicadas ao vivo sobre o episódio, o autor do ataque foi contido por vários seguranças e pelo ator Jamie Foxx em pessoa. Um vídeo depois mostrou um homem que supostamente seria ele com um braço machucado sendo posto em uma ambulância.

A polícia de Los Angeles, LAPD, confirmou à emissora NBC que prendeu o autor do ataque, que estava armado. Identificado como Isaiah Lee, o homem de 23 anos foi indiciado nesta quarta (4) por crime de agressão com uma arma letal.