Corpo de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, será repatriado aos EUA

O corpo de Taylor Howkins, baterista da banda Foo Fighters que morreu nesta sexta (25), será repatriado aos Estados Unidos após passar por autópsia na Colômbia, segundo o portal de notícias Daily Mail.

O jornal ainda informou que a família de Hawkins está preparando o funeral do músico, que foi encontrado morto aos 50 anos no quarto de um hotel em Bogotá, capital da Colômbia, onde o grupo de rock se apresentaria pelo festival Estéreo Picnic.

De acordo com os investigadores colombianos, Hawkins havia dez substâncias entorpecentes em seu organismo, incluindo maconha, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides, o que teria provocado nele um ataque cardiovascular fatal.

Com o episódio, o resto da turnê do grupo na América Latina foi cancelada. Entre os shows previstos estava o do festival Lollapalooza, em São Paulo, que teria acontecido no domingo (27). A banda retornou para Los Angeles neste fim de semana.

Taylor Hawkings foi lembrado tanto no festival colombiano, no qual se organizou uma homenagem ao baterista com velas e dizeres de “Taylor Hawkings para sempre” em um telão, quanto no Lollapalooza, em que recebeu homenagens durante as apresentações de Miley Cyrus, Emicida e Alessia Cara.

Antes de se unir ao Foo Fighters, em 1997, ele fez parte das bandas das cantoras canadenses Alanis Morissette e Sass Jordan.