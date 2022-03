‘Com troca, alegria vai ressurgir’, afirma Fafá de Belém sobre eleições presidenciais

“As eleições estão chegando. É nessa hora que devemos agir pela mudança. O voto é a nossa arma e devemos usá-lo de maneira inteligente e responsável

A cantora Fafá de Belém, 65, anseia pelas eleições presidenciais que ocorrerão no segundo semestre deste ano. “Com uma troca no comando, tenho certeza de que as coisas vão voltar aos trilhos e a alegria vai ressurgir”, afirmou ela em entrevista à revista 29Horas.



“As eleições estão chegando. É nessa hora que devemos agir pela mudança. O voto é a nossa arma e devemos usá-lo de maneira inteligente e responsável. As outras armas devem ficar guardadinhas em seus coldres e bainhas, bem longe disso tudo”, disse.



Esta não é a primeira vez que a cantora defende sua posição política. Em 2020, ela elogiou e comparou o ato de diferentes torcidas dos quatro grandes clubes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) a favor da democracia ao movimento das Diretas Já, quando nos anos 1980 puxou comícios pró-democracia ao lado do jogador Sócrates (1954-2011), então um dos líderes da Democracia Corintiana, e do locutor Osmar Santos.



Na entrevista, Fafá também falou sobre sua estreia como técnica no The Voice+ (Globo), que foca o público sênior perante a sociedade. “O fato de o programa abrir essa oportunidade às vozes com mais de 60 anos é algo fantástico. Não existe idade limite para realizar um sonho, para ter desejos, para apostar em novos projetos.

Enquanto houver saúde, alegria e vontade, a vida deve ser vivida em toda a sua plenitude”, diz.