Warner Bros. Pictures apresenta novo trailer de Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore

O novo longa da franquia estreia em 14 de abril e conta com a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido

A Warner Bros. Pictures apresenta um novo trailer legendado e repleto de mágica de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. O longa, dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K.Rowling & Steve Kloves, estreia nos cinemas brasileiros em 14 de abril.

O filme é estrelado por Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Alvo Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Mads Mikkelsen (Gerardo Grindelwald), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Porpentina Goldstein), e conta ainda com a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido no elenco, que dá vida a personagem de Vicência Santos. Recentemente, a Warner Bros. Pictures também divulgou pôsteres individuais de cada personagem, que já estão disponíveis para download.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore estreia em todos os cinemas brasileiros dia 14 de abril. Para mais informações sobre a programação e ingressos, consulte os cinemas da sua cidade.

Confira o trailer:

Sobre o filme:

O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

O filme conta com um elenco liderado pelo vencedor do Oscar, Eddie Redmayne (“A Teoria de Tudo”), Jude Law (“Cold Mountain”, “O Talentoso Ripley”), duas vezes indicado ao Oscar, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica William, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore foi dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K. Rowling & Steve Kloves, baseado em um roteiro de J.K. Rowling. O filme foi produzido por David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis. Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp assinam a produção executiva.

Foto/Reprodução

A equipe de produção criativa do filme inclui o diretor de fotografia George Richmond (“Rocketman”, “Kingsman: O Círculo Dourado”); o designer de produção, três vezes vencedor do Oscar, Stuart Craig (“O Paciente Inglês”, “Ligações Perigosas”, “Gandhi”, a franquia “Harry Potter” e “Animais Fantásticos”) e o designer de produção Neil Lamont (“Han Solo: Uma História Star Wars”, “Rogue One: Uma História Star Wars”); a figurinista Colleen Atwood (“Chicago”, “Memórias de uma Gueixa”, “Alice no País das Maravilhas”, “Animais Fantásticos e Onde Habitam”), quatro vezes vencedora do Oscar; e o editor colaborador de longa data de Yates, Mark Day (“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, os últimos quatro filmes da saga “Harry Potter”). A trilha sonora é de James Newton Howard (“Relatos do Mundo”, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, “Um Ato de Liberdade”, “Conduta de Risco”, a franquia “Jogos Vorazes”).