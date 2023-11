TV Cultura lança minissérie inédita sobre Juscelino Kubitschek

“JK, O Reinventor do Brasil” integra projeto da emissora sobre o ex-presidente, que inclui ainda exposições e fotobiografia

Neste sábado, dia 25 de novembro, às 22h30, a TV Cultura estreia uma das grandes produções da emissora neste ano, a série documental inédita JK, O Reinventor do Brasil. A produção faz parte de um grande projeto da emissora, que ainda inclui exposições em várias capitais e o lançamento de uma fotobriografia sobre o presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1961, e foi o fundador de Brasília.

Com quatro episódios que vão ao ar semanalmente, sempre aos sábados, às 22h30, a série dirigida por Jarbas Agnelli, com roteiro de Fernando Rodrigues, narra a história de JK, do dia em que ele nasce, ao momento de sua morte trágica e jamais esclarecida. É um pedaço da nossa história, cujos ecos ainda reverberam pelo país. Segundo Fábio Chateaubriand Borba, idealizador da série, a produção têm um formato que chama a atenção. “Apostamos numa linguagem pop, com narração em estilo de podcast, com o intuito de chamar a atenção dos mais jovens, que ainda não conhecem o Juscelino”, diz Chateaubriand.

O primeiro episódio lembra a infância de Juscelino em Diamantina, a formação em Medicina em Belo Horizonte e os primeiros passos na carreira política. Mostra ainda sua atuação na Revolução Constitucionalista de 1932, sua nomeação como prefeito da capital mineira, sua vitória na disputa eleitoral pelo governo de Minas Gerais e as articulações na corrida pela Presidência da República.

O presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, comenta que a série é uma das principais produções da Cultura neste ano. “Este é um grande projeto da emissora, que além de ir ao ar pela TV, deverá ser usado como material histórico em escolas e universidades. Condiz com a missão da Cultura, de levar conhecimento ao público, com uma linguagem moderna e atrativa”.