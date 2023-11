Mari Fernandez revela ser bissexual: “Eu já fiquei com os dois”

A cantora revela que a sua sexualidade é um dos assuntos mais questionados por seus fãs.

Meus amores, na noite de ontem (21), a talentosíssima cantora Mari Fernandez participou do podcast PodCats, ao lado do também cantor Nattan, onde ela tirou uma das maiores dúvidas a seu respeito: qual a sua sexualidade?

Ao ser questionada sobre o assunto, ela fez a seguinte introdução: “Acho que essa pergunta é uma que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que eu recebo muito, se eu já fiquei com mulher, com homem”, e sem tentar enrolar, ela abriu o jogo: “Várias mulheres dão em cima de mim, muitos homens também, e eu já fiquei com os dois”.

Já imaginando a resposta da cantora, um dos anfitriões do web-programa, Lucas Guimarães, ressaltou que a sexualidade de Mari é apenas um detalhe e afirmou que o importante mesmo é o seu talento no meio musical.

Por fim, para pôr um ponto final no assunto, Nattan então questiona a cantora: “Então você é bissexual?”, que, sem pensar duas vezes, respondeu e rebateu o amigo: “Isso, você gosta?”. “A gente se entrega”, retrucou o cantor, em meio aos risos.