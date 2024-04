Projeto Viver 60+ promove sessão gratuita de cinema para pessoas idosas

Nesta segunda-feira (22), o projeto Viver 60+, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), vai levar 100 pessoas idosas para assistir ao filme Evidências do Amor no Cineflix, no JK Shopping, em Taguatinga. A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para o Idoso.

Após a sessão, marcada para as 10h, os participantes almoçarão na lanchonete Giraffas. “Esta parceria é uma oportunidade para que eles desenvolvam atividades que contribuam para um envelhecimento saudável e participativo”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “O atendimento à pessoa idosa traz desafios para a garantia de direitos”.

Projeto oferece atividades para maiores de 60 anos | Arte: Sejus

O projeto Viver 60+ é voltado para a realização de atividade física funcional e aulas de dança para pessoas com mais de 60 anos em turmas de até 40 alunos. São contemplados os moradores das regiões administrativas de Água Quente, Ceilândia, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sol Nascente e Taguatinga.

Com o elenco encabeçado por Sandy e Fábio Porchat, o filme Evidências do Amor conta a história de um casal que se apaixona, após cantar junto a música Evidências, de Chitãozinho & Xororó, em uma sessão de karaokê.