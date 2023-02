Novo documentário registra vida e carreira de Belchior

Produção fica disponível gratuitamente até 5 de março

O cantor e compositor Belchior, falecido em 2017, é o tema de “Belchior – Apenas Um Coração Selvagem”, que, após ser aclamado em diversos festivais de cinema, chega ao Curta! com exclusividade. Até 5 de março, o público vai poder assistir a toda a programação gratuitamente pelo site do canal (canalcurta.tv.br/viainternet), inclusive o próprio longa. Na ClaroTV+, a partir do dia 28, o aluguel sai por R$ 6,90.

O filme conta com um rico material de arquivo, principalmente composto por entrevistas do próprio Belchior e por suas apresentações musicais, além de imagens que ajudam a ilustrar as lembranças e as reflexões que vêm à tona nos depoimentos — de documentos e fotos antigas a trechos de filmes e matérias jornalísticas. Dirigido por Camilo Cavalcanti e Natália Dias, o longa conta com a participação do ator Silvero Pereira, que recita trechos das letras das canções compostas pelo artista cearense, como “Sujeito de Sorte”.

Juntas, essas imagens se costuram em uma narrativa que conta a história de vida de Antônio Carlos Belchior, que nasceu em uma família numerosa de 23 irmãos, em Sobral, no Ceará. Fala de sua formação em medicina e de sua mudança para São Paulo, investindo na possibilidade de ser músico profissional, e reflete sobre essa experiência e outros temas importantes para ele. Sua relação com o sucesso e com a opinião pública — que ora o considerava um ‘sex symbol’, ora um rebelde — também é um assunto frequente.

“Eu faço parte íntima do espírito da minha geração, sabe? Para quem mudar o mundo, para quem transformar as coisas, para quem inventar ou descobrir a linguagem é fundamental. Eu acho que sem rebeldia, sem possibilidade de revoltar-se, possibilidade de delinquir, vamos dizer assim, nenhuma liberdade é explicável. Eu acho que o homem só afirma sua liberdade quando pode dizer não”, diz Belchior em uma das entrevistas.

Entre as músicas apresentadas ao longo do documentário, estão clássicos como “Apenas Um Rapaz Latino-Americano”, “Alucinação”, “Galos, Noites e Quintais”, “Medo de Avião”, “Paralelas” e, entre as últimas cenas do filme, “Tudo Outra Vez”, que, de forma autobiográfica e emocionante, resume a trajetória do artista contada até ali.

“Belchior – Apenas Um Coração Selvagem” é uma produção da Clariô Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A estreia é na Segunda da Música, 27 de fevereiro, às 21h.