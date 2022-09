Mostra de Curtas da Academia do Cinema exibe dez filmes de gêneros diversos

Os curtas foram produzidos pelos alunos do Programa de Mentoria e Imersão em Cinema, projeto realizado com recursos do FAC-DF

A Academia do Cinema realizou, na quarta-feira (21), no teatro Sesc Silvio Barbato, a 1ª Mostra de Curtas da entidade. Foram exibidos dez filmes de gêneros diversos, produzidos pelos alunos do Programa de Mentoria e Imersão em Cinema, da Academia.

Antes da exibição dos filmes, houve uma mesa redonda com alunos-destaque do projeto, Mateus Fraga, Sabrina Gomes, Ianni Luna, Pedro de Aquino e Ludmila Magalhães. O evento foi apresentado pelo cineasta Péterson Paim.

Os curtas exibidos foram:

A Noite

João Maria

Delivery

A Vovó

Mensagem Perdida

Isolamento

Térreo

O que restou de nós?

Gelo

Uma história que todo mundo conta

O evento é fruto de um projeto de capacitação profissional em cinema e audiovisual realizado entre os meses de junho e setembro, que consistia em aulas com profissionais atuantes no mercado e na produção de um curta-metragem como trabalho de conclusão de curso. A iniciativa é uma realização da Academia do Cinema e produzida pela Rovit Filmes e Nacif Produções. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).