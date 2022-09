Academia realiza curso gratuito de cinema e audiovisual

Inscrições foram abertas nesta segunda-feira (19) e vão até o dia 1º de outubro

A Academia do Cinema vai realizar, em outubro, no Guará, um curso gratuito de cinema e audiovisual. O objetivo é dar oportunidade para pessoas que desejam iniciar carreira no mercado criativo e trabalhar nos setores de publicidade, cinema, televisão e afins.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (19) e vão até o dia 1º de outubro. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site da Academia do Cinema. As aulas ocorrem entre 10 de outubro e 20 de dezembro, no Centro Educacional 01 (Ced 01) do Guará.

O público-alvo do curso são pessoas entre 20 e 35 anos de idade que tenham inrteresse profissional no audiovisual, afirma o produtor da Academia do Cinema e da Rovit Filmes, Vítor Pinheiro. Não é necessário ter equipamentos para participar das aulas, “mas é desejável um conhecimento mínimo sobre linguagem audiovisual”, explica Vítor.

O curso de cinema e audiovisual é um programa de imersão teórico e prático, onde os participantes aprenderão os processos, etapas e responsabilidades de cada departamento. As aulas serão ministradas por professores atuantes no mercado, afirma a Academia do Cinema. No fim, os alunos terão de produzir um curta-metragem para colocar em prática o conhecimento adquirido.

Esta é a segunda ação formativa do ano por parte da Academia do Cinema. “Nos últimos meses, já realizamos um programa de mentoria para 200 pessoas”, afirmam os organizadores. A produção é de Matt Dias e Rovit Filmes. O curso é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Curso gratuito de cinema e audiovisual

Realização: Academia do Cinema

Inscrições até 1º de outubro no site da Academia do Cinema. É obrigatório citar que o projeto é gratuito e realizado com recursos do FAC-DF

Mais informações: (61) 99124-0100 | [email protected] | instagram.com/academiadocinema_