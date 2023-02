Guillermo del Toro vai dirigir animação de ‘O Gigante Enterrado’ para a Netflix

De acordo com o Deadline, além de dirigir, o cineasta mexicano também será produtor e vai assinar o roteiro com Dennis Kelly

São Paulo – SP

Guillermo del Toro vai dirigir a adaptação cinematográfica do romance “O Gigante Enterrado”, do vencedor do Nobel Kazuo Ishiguro, para a Netflix. O projeto é a segunda animação de del Toro a ser lançada pelo streaming, após o sucesso de “Pinóquio”, indicado ao Oscar deste ano.

De acordo com o Deadline, além de dirigir, o cineasta mexicano também será produtor e vai assinar o roteiro com Dennis Kelly, de “Matilda”, da animação em stop-motion.

“O Gigante Enterrado” é um romance de fantasia no qual um casal parte em busca do filho, em uma Grã-Bretanha pós-arturiana, o que implica combater um dragão para dar fim a uma névoa que causa o esquecimento na região em que os personagens vivem. O livro foi publicado no Brasil.

Ishiguro, por sua vez, também tem presença no Oscar deste ano por assinar o roteiro adaptado de “Living”, filme ainda inédito no Brasil. O autor não é estranho às adaptações cinematográficas. Duas obras literárias dele já foram às telas -“Não me Abandone Jamais”, de 2010, e “Os Vestígios do Dia”, de 1993.