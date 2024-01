Filme de Viviane Ferreira mescla humor e questões sociais com família negra

A trama, escrita por Maria Shu, acompanha o desenvolvimento do casal Jennifer, interpretada por Micheli Machado, e Maicon, papel de Robson Nunes

VITÓRIA MACEDO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Em um conjunto habitacional barulhento em São Paulo vive uma família que se ancora na matriarca. Ela é o sustento financeiro, cuida das filhas, do marido e faz as tarefas domésticas que recaem sobre as mulheres, como bem se sabe.

Esse cenário é o ponto de partida de “Família de Sorte”, nova comédia de Viviane Ferreira, que dirigiu “Ó Paí, Ó 2” e é presidente da Spcine.

A trama, escrita por Maria Shu, acompanha o desenvolvimento do casal Jennifer, interpretada por Micheli Machado, e Maicon, papel de Robson Nunes. Ela trabalha em uma clínica pediátrica e ele era segurança de um galpão até ser demitido, o que o faz querer se inscrever para um reality show.

Mas sua esposa, sem saber, também é inscrita pelo irmão, Cleitinho, é selecionada e deixa Maicon a cargo da casa e das duas filhas, Riana e Bionce —uma homenagem às divas pop.

A família é composta por pessoas negras, assim como grande parte do elenco, mas não se fala muito sobre isso. O filme retrata o cotidiano de uma família brasileira parecida com a maioria da população, que se identifica como preto ou pardo de acordo com o IBGE.

O filme surge em um momento cujo desafio, segundo Ferreira, é fazer o público se apaixonar novamente pela experiência de ir ao cinema. Para isso, ela acredita que eles precisam se enxergar nas telas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela cita filmes como “Nosso Sonho”, que retrata a dupla de funk Claudinho e Buchecha e foi sucesso de crítica, “Mussum, O Filmis”, cinebiografia do humorista Mussum, que estreou com a maior bilheteria de 2023 e foi o vencedor da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, e o próprio “Ó Paí, Ó 2”.

“O que esses três filmes têm em comum, para além de serem filmes lançados pós-pandemia, é que se debruçam sobre trajetórias e experiências de personalidades que são facilmente identificadas por 56% da população brasileira. São protagonismos e personalidades negras”, diz.

Para a diretora, há uma lacuna no cinema brasileiro que não retrata essa população. “O nosso filme chega para dialogar exatamente com essa audiência.” A expectativa de Viviane, que também é presidente da Spcine, é atrair muita gente para o cinema quando o filme for lançado —com previsão para o segundo semestre de 2024.

Ainda que os personagens não sejam alheios ao seu pertencimento racial, eles não falam o tempo inteiro sobre racismo. No reality criado no filme, todos os participantes são negros, mas isso não é um tópico verbalizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A maneira estereotipada como as pessoas negras têm sido historicamente retratadas no nosso audiovisual faz com que todas as vezes que a gente pense em um elenco negro, a gente o coloque automaticamente agindo contra o racismo e não simplesmente vivendo”, afirma. “A gente merece viver, sonhar, se emocionar e pensar uma vida em plenitude.”

Essa ideia surge desde a concepção do projeto da produtora Gullane. “Nós precisamos criar um imaginário brasileiro, considerando que o país é majoritariamente afrodescendente, com histórias positivas de um cotidiano menos de exceção, não ligado à marginalidade”, diz Caio Gullane, produtor do filme, que é coproduzido pela Warner Bros. O longa também recebe fomento do governo do estado de São Paulo, com incentivo do fundo setorial apoiado pela Ancine.

O filme trata de assuntos sérios, assim como os trabalhos de Viviane, voltados para um audiovisual identitário, mas ainda assim é uma comédia. Ela conta que só aceitou dirigir o projeto sob uma condição: rir com as pessoas negras e não rir das pessoas negras.

Para isso, Robson e Micheli, que também são um casal na vida real, emprestaram seu humor, química e experiência para os personagens. Eles estão juntos há 21 anos e já possuem um espetáculo de stand-up comedy, que fazem pelo Brasil, chamado Roupa Suja se Lava no Palco. Essa é a primeira vez que contracenam juntos em um filme.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Robson diz que algumas vezes relembra experiências que viveu como pai de menina e que o humor, para ele, também está em ver o desespero de um pai de uma adolescente. “Tem hora que te dá desespero e tem algumas cenas que eu volto no tempo”.

Não só o casal traz a vivacidade para as cenas, mas as locações também. O caminho que Jennifer faz no ônibus para ir ao trabalho mostra a cidade, além de cenas típicas do cotidiano brasileiro no conjunto habitacional que a reportagem acompanhou —um espaço vivo e colaborativo, com crianças correndo de um lado para o outro e vizinhos curiosos.

Na casa há detalhes que dão vida à trama, como fotos e desenhos das crianças na geladeira e um altar religioso. Ferreira, a diretora, diz que a religiosidade e a fé estão presentes na vida desses personagens sem nenhum ritual específico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“[O filme] dialoga com aquilo que o brasileiro tem de melhor dentro de si, a fé”, diz. “Chega um momento em que todo brasileiro bota seu joelho no milho e reza para ter sorte, para alguma coisa cair do céu e mudar de vida.”