Cannes anuncia filmes de Cronenberg e Claire Denis e produção de Rodrigo Teixeira

Os filmes selecionados para a mostra da 75ª edição do festival; O Brasil está sendo representado pelo novo filme de James Gray

O Festival de Cannes, um dos principais eventos cinematográficos do mundo, anunciou na manhã desta quinta-feira (14) os filmes selecionados para a mostra competitiva de sua 75ª edição. O Brasil acabou ficando com uma tímida representação, como coprodutor do novo filme de James Gray, “Armageddon Time”.

Quem assina a produção ao lado dos americanos é Rodrigo Teixeira, que com sua RT Features se tornou figurinha carimbada no festival francês. Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong estrelam o longa, descrito como uma história de amadurecimento no Queens, distrito de Nova York, nos anos 1980.

Também estão em competição os novos trabalhos de nomes como Hirokazu Kore-eda, David Cronenberg, Park Chan-wook, Kelly Reichardt, Claire Denis, Kirill Serebrennikov –mostrando que não haverá um boicote ao cinema russo em meio à guerra–, Ruben Ostlund e dos irmãos Dardenne.

Fora da disputa pela Palma de Ouro, se juntando aos já anunciados “Elvis”, biografia de Elvis Presley dirigida pelo extravagante Baz Luhrmann, e “Top Gun: Maverick”, sequência do filme oitentista com Tom Cruise, estão “Masquerade”, de Nicolas Bedos, “November”, de Cédric Jimenez, e “Three Thousand Years of Longing”, de George Miller. Michel Hazanavicius, também fora do páreo, abre o evento com “Z”.

Ainda foram anunciados os filmes das mostras Um Certo Olhar, Sessões da Meia-Noite e Cannes Premiere, que recebe as séries “Irma Vep”, de Olivier Assayas, e “Esterno Notte”, de Marco Bellocchio. Ethan Coen, Sergei Loznitsa e Shaunak Sen completam a seleção em sessões especiais.

Confira abaixo a lista dos filmes em competição:

“Armageddon Time”, James Gray

“Boy From Heaven”, Tarik Saleh

“Broker”, Hirokazu Kore-eda

“Close”, Lukas Dhont

“Crimes of the Future”, David Cronenberg

“Decision to Leave”, Park Chan-wook

“Eo”, Jerzy Skolimowski

“Frere et Soeur”, Arnaud Desplechin

“Holy Spider”, Ali Abbasi

“Leila’s Brothers”, Saeed Roustaee

“Les Amandiers”, Valeria Bruni Tedeschi

“Nostalgia”, Mario Martone

“Showing Up”, Kelly Reichardt

“Stars at Noon”, Claire Denis

“Tchaïkovski’s Wife”, Kirill Serebrennikov

“Triangle of Sadness”, Ruben Ostlund

“Tori and Lokita”, Jean-Pierre e Luc Daradenne

“RMN”, Cristian Mungiu