Bela Gil apresenta a série Bela Raízes

Série traz um panorama de conhecimentos tradicionais e culturas mantidas por lideranças femininas em várias regiões do país

A partir desta sexta-feira, 22 de setembro, a Itaú Cultural Play recebe em seu catálogo a série documental Bela Raízes, dirigida por João Amorim. Nela, a chef de cozinha natural Bela Gil explora diferentes regiões do Brasil à procura de maneiras alternativas para que as pessoas lidem integralmente com a saúde do corpo, da mente e da alma.

Em sua expedição, Bela emerge nos conhecimentos de pajés, curandeiras, raizeiras, representantes de comunidades tradicionais e lideranças femininas. Dividida em 13 episódios, de 13 minutos cada, a protagonista aprende mais sobre como os costumes antigos, a medicina tradicional, a escolha de ingredientes e o preparo dos alimentos interferem na saúde humana.

No primeiro episódio, Parteiras Kalungas, Bela Gil conversa com Milza e Dona Eva, duas parteiras tradicionais do território Kalunga sobre gravidez, medicina natural, técnicas e conhecimentos ancestrais. Milza, de 42 anos, é enfermeira parteira e aprendeu o ofício com sua avó, Dona Eva, de 79 anos. Residente no Vão das Almas, Dona Eva já realizou cerca de 300 partos na região.

A série pode ser acessada gratuitamente via site www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

O projeto, produzido em 2019 pela Amorim Filmes, produtora de filmes do Distrito Federal, perpassa por diferentes paisagens e biomas do país, desde quilombos isolados do cerrado, tribos indígenas na floresta Amazônica à terreiros em áreas urbanas.

A obra documental traz aos telespectadores as expressões de vida, dos costumes e das tradições destas comunidades através de conversas entre a apresentadora e as lideranças femininas de maneira natural, como uma conversa entre amigos em momentos de atividades manuais, coletas de ingredientes e caminhadas.

SERVIÇO:

Série Bela Raízes

Direção: João Amorim

(Distrito Federal, 2019)

Produção: Vanessa Medrado e João Amorim (Amorim Filmes)

Em www.itauculturalplay.com.br

A partir da sexta-feira, 22 de setembro.

13 episódios, de 13 minutos cada