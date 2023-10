“A Sustentável Leveza do Ser” exalta a beleza da Chapada dos Veadeiros

Com estreia em 11 de outubro, obra compensou mais de 22 toneladas de carbono ao aplicar gestão sustentável em todas as fases de produção

No dia 11 de outubro, às 21h, estreia no Futura a série “A Sustentável Leveza do Ser”. São 13 episódios filmados na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com paisagens exuberantes, personalidades diversas e reflexões sobre sustentabilidade e a importância da relação respeitosa entre o homem e a natureza.

“A Sustentável Leveza do Ser” está entre as atrações da Faixa Verde, do Futura, faixa temática de programação focada em sustentabilidade e responsabilidade social, sempre às quartas-feiras, das 21h às 0h. A série é uma coprodução entre a Aquarela Midwest, a Fatumbi Films – que têm o cineasta Bruno Fatumbi Torres como sócio – e a Lumiô Filmes, do diretor Leo Bello.

Gestão sustentável da pesquisa à produção

Desde 2020, o produtor Bruno Fatumbi Torres colocou em prática na produção da série os preceitos do Guia de Produção Audiovisual Sustentável, idealizado por ele próprio e organizado pela produtora de impacto Lai Dantas. Um detalhado processo de todas as ações das equipes de filmagem (da pesquisa à produção), resultou em um inventário de emissões de CO2, também conhecido como gás de efeito estufa.

A produtora conseguiu compensar 16,3 toneladas de carbono, com o replantio de 115 mudas de árvores nativas em área de nascentes, em parceria com a Ecooar Biodiversidade, e outras 6,5 toneladas por meio da aquisição de Créditos de Carbono Premium em ação conjunta com a Sustainable Carbon. Isso dá à série o provável título de pioneira entre os programas de TV na compensação de todos os impactos negativos emitidos durante a produção de uma série.

Para chegar a este número, foram contabilizados os gastos com combustíveis, transporte terrestres e aéreos, eletricidade, resíduos sólidos e resíduos orgânicos. Parte da compensação foi investido no projeto social das Cerâmicas Guaraí, Itabira e Santa Izabel, da cidade de Itaboraí, RJ, que tem um projeto de promoção ao desenvolvimento sustentável da comunidade local e emprega mulheres, ex-detentos e pessoas com deficiência, inserindo esses profissionais no mercado de trabalho.

O Futura está disponível gratuitamente via Globoplay para a programação ao vivo, além de um catálogo com mais de 185 títulos e 5.000 vídeos.