Xuxa vende mansão em Miami para cantor

Diversas celebridades moram na região onde se localiza o imóvel da apresentadora

Segundo o TMZ, Xuxa vendeu sua mansão em Miami, nos Estados Unidos. O imóvel, avaliado por cerca de 35 milhões de dólares (cerca de 174 milhões de reais), fica em uma região onde moram diversas outras celebridades.

A propriedade possui 900 metros quadrados, foi construída em 1992 e conta com seis quartos (um deles que inclui um grande closet) e nove banheiros. No mesmo terreno, na mansão de Xuxa também há uma piscina aquecida, um bar molhado, um terraço com uma belíssima vista, junto com uma doca de 12 metros e muito mais.

Star Island também é habitada por outros nomes conhecidos, como o do ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal. Assim, faz sentido que o novo proprietário do imóvel também seja uma celebridade. Trata-se do rapper americano Rick Ross, que possui mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é dono da faixa “Money In The Grave”, música feita em parceria com Drake.

Confira fotos da mansão:

Foto: Divulgação/The Jills Zeder Group

Foto: Divulgação/The Jills Zeder Group