“Morria de medo de ser julgada por não estar com alguém”, dispara ex de Cauã Reymond

Mariana Goldfarb usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a reconstrução da sua vida pessoal após separação

Não é segredo para ninguém que Mariana Goldfarb deixou Cauã Reymond para curtir a vida de solteira. A musa contou detalhes sobre sua escolha e a reconstrução da sua vida pessoal sem a titularidade do casamento. Hoje, Mariana está de casa nova e aposta na simplicidade das coisas.

“Morria de medo de ser julgada por não estar com alguém. E eu não tenho ninguém e tô muito feliz! Estou me conectando a mim mesma pela primeira vez, tô apaixonada por mim!”, começou ela que é conhecida pela franqueza com os fãs.

Ela ainda completa: “Não sei se vocês têm essa sensação. Mas como é bom estar em casa! Se eu quiser dormir agora, sete da noite, eu durmo, se eu quiser ler um livro, eu leio, seu eu quiser assistir a uma série, assisto. Se eu quiser fazer uma comida, eu faço. Se eu quiser pedir uma comida, eu peço. Isso é um luxo! A casa é uma extensão da gente e eu tô cuidando dessa casa com tanto afinco, com tanta paixão, tanto amor, que eu saio e fico com muita vontade de voltar”, contou ela.