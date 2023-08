Gorete Milagres descarta possibilidade de ir para A Fazenda

A atriz usou suas redes sociais para esclarecer os boatos de que estaria na Fazenda, reality da Record

Nem precisou que minhas fofoqueiras do Leme me ligassem para me dar a notícia de que Gorete Milagres não estaria na Fazenda, pois eu vi tudo de camarote do seu Instagram pessoal. A atriz descartou a presença no reality por causa de sua agenda pessoal e profissional.

“Sim gente, eu fui convidada para ir para a Fazenda 15, mas não vou! Tenho compromissos pessoais e profissionais já agendados para este ano. Quem sabe numa próxima?”, declarou ela.

Vale ressaltar que eu ainda não temos os nomes concretos dos participantes do reality que anima a Record e traz um novo ar para os memes na internet. Aloca!