Jojo Todynho revela que proibição em parque de diversões por causa do seu peso foi a decisão da bariátrica

A cantora contou detalhes ao Fantástico sobre sua decisão e ainda disse que tem relação com o Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

Jojo Todynho não escondeu nada da entrevista ao Fantástico tentou detalhes sobre sua escolha em fazer uma bariátrica que mudou a sua vida. A cantora contou que precisou perder 20kg antes do procedimento e pretende chegar aos 85 ou 90 quilos. Jojo ainda conta que tomou a decisão após ser barrada em um brinquedo em um parque.

“Linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. A autoestima era 100, e elevou para 1000. As coisas estão ficando ‘violão’”, disse ela. Jojo contou que tomou a decisão depois da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e também depois de não poder ir a um brinquedo em um parque de diversões por causa do seu peso.

“[Tomou a decisão] Depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. ‘Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?’. [Outro gatilho foi quando] Eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar. Eu não consegui ir porque não cabia na cadeira. E foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave”, relembrou.