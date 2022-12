‘Você vai ganhar muito dinheiro’, diz Giovanna Antonelli em aula de marketing pessoal 

Giovanna é estrela de novela, influenciadora com 33 milhões de seguidores, e dona de uma clínica de estética com mais de 300 lojas pelo país

Cleo Guimarães

Rio de Janeiro – RJ

Vestida de preto da cabeça aos pés, Giovanna Antonelli apareceu em cena cinco minutos depois do horário marcado para o início da palestra “Os 6 passos para o sucesso”, nesta segunda-feira (12), no YouTube. Direcionada às mulheres, anunciada pelas redes sociais e com inscrições feitas por e-mail, a aula gratuita de como vencer na vida atraiu cerca de 7 mil pessoas.

Elas estavam interessadas em ouvir as dicas de marketing e empreendedorismo da atriz que prometeu, batendo no peito: “Comigo você vai ganhar muito dinheiro, eu vou mudar a sua vida”.

A aparição de Antonelli na tela foi imediatamente comemorada com emojis de coração e foguetinhos pelos seguidores, e ela tratou de tentar deixar logo claro, caso alguém tivesse alguma dúvida, por que tem moral para virar coach em áreas que vão muito além da interpretação.

Giovanna é estrela de novela, influenciadora com 33 milhões de seguidores, e dona de uma clínica de estética com mais de 300 lojas pelo Brasil (o faturamento em 2022 beira os R$ 250 milhões). É, de fato, uma mulher bem sucedida. Mas, esperta, não saiu dando carteirada nem ficou se gabando gratuitamente de seus feitos. A imagem que ela queria passar -e parece ter conseguido- era a de uma hardworker.

Com um vocabulário coloquial (“Vários executivos ‘picas’ fazem treinamento de produtividade”, disse, em determinado momento), ela falava para o seu público de igual para igual, como quem está batendo papo com amigas num chope pós-trabalho. Não que não tenha treinado para isso.

Um dos seis passos para o sucesso que ela se dispôs a ensinar é justamente a necessidade de falar ao público com conhecimento de causa, autoridade e segurança, como ela fazia ali. “O Warren Buffet [bilionário americano, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos] só tem um diploma na parede: o de um curso de oratória. Se ele valoriza a comunicação, quem sou eu para não achar importantíssimo? Cara, é o Warren Buffet!”.

Outra dica das mais importantes na sua cartilha diz respeito à roupa de quem está buscando o sucesso profissional. “De nada adianta falar bem se você não se vestir da maneira certa”, assegura, já explicando o motivo de estar toda de preto, com maquiagem leve e poucos acessórios. “Eu quis ficar sóbria, discreta, evitei chamar atenção para outra coisa que não seja o que eu estou falando, vocês entendem?”

Ser produtiva (“O que é muito diferente de ser ocupada”) também é um dos tópicos relevantes, mas nenhum assunto a deixa mais entusiasmada do que o marketing pessoal. “Como eu amo isso! É um dos assuntos que eu mais estudo”, conta. Ela pede para que peguem um caderninho e anotem uma frase: “Marketing pessoal é o poder”. Pausa. “Anotem aí! Anotem aí!”.

Entra em cena o exemplo clássico de produtos praticamente idênticos, com preços que podem variar mais de mil por cento. “Por que isso?”, ela pergunta. “Uma calça jeans. Por que uma custa dez vezes mais que a outra? É o poder da marca, entenderam? Eu aprendi a transformar o meu nome numa marca de sucesso e vou ensinar vocês a fazerem o mesmo”.

Detalhes de seu currículo foram sendo salpicados, sem pressa, entremeados com histórias de sua vida, conceitos de marketing e até a velha fábula do sapo surdo que não conseguiu subir ao topo de uma árvore porque não ouvia os gritos e a torcida dos outros animais para que desistisse.

“A gente tem que ser o sapo surdo, gente”. Pronto. Abriu a porteira para que quem assistia à apresentação se pronunciasse e, como num surto coletivo, deu-se início a uma chuva de frases “EU SOU O SAPO SURDO” escritas na tela do no chat, aquelas letrinhas subindo sem parar.

Outro assunto abordado foi a importância de dominar as redes sociais, “que são verdadeiras máquinas de imprimir dinheiro”, o que ela diz ter percebido há tempos. O curso chegava ao fim, e Antonelli então relembrou todas as dicas, uma por uma. “Sei que muito do que eu disse aqui parece óbvio, mas duvido que vocês tenham ouvido alguém falar sobre isso com tanto embasamento”.

Seguindo os preceitos básicos dos marketing, a aula gratuita era, na verdade, um aperitivo. Aquela amostra para chamar atenção e atrair a compra de um produto – no caso, um combo de aulas online com experts de cada uma das áreas citadas (“Todas gatas e poderosas, as melhores da cada área”, salientou Giovanna). Coube a ela a monitoria do marketing pessoal.

“Não sei nem precificar o valor da minha hora”, disse. “Mas quero ajudar! Podem ter certeza que 2023 vai ser o melhor ano da vida de vocês. Escrevam aí: 2023 vai ser o melhor ano da minha vida”. Começou de novo a chuva de letrinhas na tela: “2023 vai ser o melhor ano da minha vida… 2023 vai ser o melhor ano da minha vida…”.