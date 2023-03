Viih Tube e Eliezer se emocionam com o quarto da filha: ‘O mundinho dela’

Apesar do planejamento, os pais de primeira viagem só viram o ambiente pela primeira vez após toda a reforma

Na reta final da gestação de Lua, Viih Tube e Eliezer compartilharam que o quarto da pequena está pronto. O cômodo foi todo pensado pelo casal. “A gente queria um quarto temático, que tivesse a lua e os bichos, que nós dois amamos”, explicou o ex-BBB.

Eli foi o primeiro a entrar, explorando o cômodo e elogiando os detalhes, como um teto no estilo de céu estrelado, diferentes composições de luzes e trocador de roupa com cabideiro. Na sequência, ele chamou a namorada, que não segurou as lágrimas, comemorando: “A gente entrou no mundinho dela”.

Segundo a influenciadora digital, a ideia do quarto foi trazer a temática de “bosque encantado”. “É como se a nossa filha, quando estiver dormindo no berço, esteja na floresta com os bichinhos. Queremos que ela tenha essa conexão com a natureza e com os animais, que são coisas que achamos muito importantes”, explicou

O casal pontuou que o resultado ficou “melhor do que imaginava” e, ainda, prometeu fazer um tour para mostrar mais detalhes ao público.

Assista ao vídeo: