Usher faz pegadinha ao anunciar Beyoncé em show

Cantor disse ao público que faria surpresa especial durante apresetação e anunciou a participação de Beyoncé

São Paulo – SP

Usher fez os fãs vibrarem ao chamar uma convidada especial para cantar no seu show em Raleigh, nos EUA: Beyoncé. Mas, após gritos de felicidade, a cantora não apareceu no palco. “1º de abril…”



“Eu disse que teria uma supresa especial para vocês essa noite, senhoras e senhores”, disse Usher durante a performance. “Sem mais delongas, uma salva de palmas para a primeira e única, Beyoncé”, continuou o rapper, que teve a fala seguida de gritos e aplausos dos fãs.



Abrindo caminho para a entrada da cantora, Usher encenou estar esperando Beyoncé aparecer, fazendo gestos para que ela entrasse. Quando ele voltou ao microfone, acabou com a alegria dos fãs e revelou a brincadeira: “1º de abril”.