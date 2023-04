Parece que a fila andou… Jojo Todynho aparece com novo affair em foto

A cantora apareceu grudada com um rapaz misterioso no seu perfil do Instagram

Depois de sua separação polêmica com Lucas Souza , seu ex-marido parece ter iniciando um novo romance. Jojo postou uma foto bem misteriosa ao lado de um rapaz que, infelizmente ,não foi possível ver o seu rosto.

O assunto repercutiu na web com os seguintes comentários : “ A fila andou! Jojo merece ser feliz.” , “só espero que esse novo relacionamento não tenha problemas como o anterior.” . A tão comentado foto compartilhado pela própria Jojo veio cheias e declarações : “ As surpresas da vida vêm de onde a gente menos imagina! Meu amigo é meu amor.” , disse a cantora. Huuuuum, quando será que Jojo irá assumir esse bofe para o mundo? Vamos acompanhar essa tour.