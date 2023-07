Tony Bennett expressava admiração por João Gilberto e elogiava seus shows

Além disso, Bennett se revelou um grande fã da música latina, considerando-a superior à americana e europeia

Tony Bennett, um dos maiores representantes do jazz mundial, encontrou inspiração no Brasil através de sua amizade com João Gilberto. Em uma entrevista ao Programa do Jô, em 2009, o cantor americano revelou que o criador da bossa nova era seu cantor preferido.

“Quando me perguntam sobre os novatos, eu não me preocupo com a idade, apenas se são bons ou não”, comentou o artista. “João Gilberto é meu cantor favorito.”

Bennett também relembrou uma apresentação de Gilberto: “Eu o vi em um show ao ar livre na Itália. Ele canta tão suave e correto que podíamos até ouvir os grilos ali. No fim, foi aplaudido por dois minutos de pé. É um grande artista. Precisa ser muito afinado. É um cantor muito honesto”, complementou.

Além disso, em outra entrevista ao extinto Vídeo Show, Bennett se revelou um grande fã da música latina, considerando-a superior à americana e europeia. “É um tipo de música que tem alma, tem sentimento, é mais autêntica.”

Em 2016, Bennett foi diagnosticado com Alzheimer, mas continuou fazendo algumas aparições públicas. Sua última apresentação ao vivo foi em agosto de 2021, ao lado de Lady Gaga, com quem lançou dois álbuns. Na época, seu filho informou que a decisão de parar era difícil, mas necessária por ordens médicas. O legado do cantor e sua admiração pela música brasileira e latina permanecerão na memória dos fãs e admiradores.